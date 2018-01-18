Ученые предложили самый простой способ похудеть

Вчера, 20:58

Американские физиологи проанализировали все предлагаемые способы похудения и оздоровления после чего методом исключения выработали собственную концепцию. По словам ученых, она хороша тем, что она минимизирована и обременительна.

Давно уже не секрет, что проблемы с ожирением начинаются не только от неправильно сбалансированного питания. Большую роль в накоплении жировых клеток играет стресс, а также состояние вялотекущей депрессии. Поэтому ученые считают, что в первую очередь необходимо побороть психологическую проблему. Для этого нужно лишь слегка изменить свои привычки и добавить новые. Например, заниматься в тренажерном зале не вечером, а утром.

Физические нагрузки с утра проходят без скопившегося за день негатива, одновременно с низким уровнем сахара в крови. Проведенные исследования показали, что эффективность утренних тренировок возрастает на четверть, по сравнению с вечерними занятиями. Кроме того, за день нужно выпивать не менее трех чашек кофе. Это позволяет сокращать количество гормона стресса кортизола.