VistaNews.ru


Ученые предложили самый простой способ похудеть

Вчера, 20:58

Американские физиологи проанализировали все предлагаемые способы похудения и оздоровления после чего методом исключения выработали собственную концепцию. По словам ученых, она хороша тем, что она минимизирована и обременительна.

Давно уже не секрет, что проблемы с ожирением начинаются не только от неправильно сбалансированного питания. Большую роль в накоплении жировых клеток играет стресс, а также состояние вялотекущей депрессии. Поэтому ученые считают, что в первую очередь необходимо побороть психологическую проблему. Для этого нужно лишь слегка изменить свои привычки и добавить новые. Например, заниматься в тренажерном зале не вечером, а утром.

Физические нагрузки с утра проходят без скопившегося за день негатива, одновременно с низким уровнем сахара в крови. Проведенные исследования показали, что эффективность утренних тренировок возрастает на четверть, по сравнению с вечерними занятиями. Кроме того, за день нужно выпивать не менее трех чашек кофе. Это позволяет сокращать количество гормона стресса кортизола.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.