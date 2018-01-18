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К Земле летит астероид AJ129 больше небоскреба Бурдж-Халифа

Вчера, 20:44

Жители Земли 4 февраля смогут «познакомиться» с обнаруженным в 2002 году астероидом AJ129. Глыба движется к нам со скоростью 100 тысяч км/ч, диаметр равен 1,7 км, размером более 800 метров, что больше небоскреба Бурдж-Халифа.

Землянам можно будет увидеть найденный более 16 лет тому назад астероид AJ129 на просторах неба. Дело в том, что небесное тело движется в сторону Земли и будет видно жителям планеты 4 февраля 2018 года. О космическом теле известно, что его размер практически идентичен небоскребу Бурдж-Халифа из Дубаев, высота которого равна 800 метрам.

Скорость движения составляет 100 тысяч км/ч. Диаметр астероида по предварительным расчетам достигает 1,7 км. Однако причин для паники и беспокойства нет. Астероид не будет влетать в атмосферу нашей планеты.


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