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Ученые нашли секрет сексуальных возможностей мужчин в группе крови

Вчера, 19:58

Ученые из США исследовали взаимосвязь между группой крови и дисфункцией у мужчин. Так, проблемы с потенцией наступают после 40 лет у всех подопытных добровольцев. Однако мужчины с первой группой крови оказались здоровее остальных исследованных.

Американские исследователи смогли проверить взаимосвязь между группой крови и мужской функцией эрекции. Так, в научном сравнении было рассмотрено состояние 350 мужчин. В результате экспериментально было доказано, что все участники имеют проблемы с функциями эрекции. Однако мужчины с первой группой крови меньше всех страдают отклонениями и заболеваниями мочеполовой системы.

Ученые предупреждают, что проблемы с потенцией чащей всего возникают после 40 лет.


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