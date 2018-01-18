Учёные: Микроволновки несут угрозу для человечества

Вчера, 19:15

Английские учёные из Манчестерского университета считают, что микроволновки представляют угрозу для человечества. Согласно статистическим данным, СВЧ-печи выделяют в атмосферу столько же углекислого газа, сколько 7 миллионов автомобилей.

Учёные провели исследование и посчитали, сколько же вредных отходов выделяется от начала сборки и до полной утилизации. Как оказалось, 17 микроволновок всего за 12 месяцев выбрасывают столько же СО2 в атмосферу, сколько обычный автомобиль, работающий на бензине. Отмечается, что только на территории Великобритании СВЧ-печи за год выделяют всего в 10 раз меньше вредных веществ, нежели транспортные средства. В других европейских странах этот показатель ниже.

В свою очередь специалисты настоятельно рекомендуют после каждого разогрева пищи выключать устройство из розетки, чтобы электроэнергия не тратилась на другие ресурсы, например таймер или часы.

Судя по подсчётам, к 2020 году выйдут из строя порядка 16 миллионов устройств. Их массовая утилизация также поспособствует парниковому эффекту.