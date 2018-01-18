Ученые: Таяние вечной мерзлоты в Сибири приведет к выбросу углекислоты

Вчера, 19:07

Мировое научное сообщество крайне обеспокоено процессами, происходящими на территории Сибири. Таяние вечной мерзлоты приведет к массовому выбросу в атмосферу углекислоты, что многократно увеличит парниковый эффект.

По подсчетам ученых, в настоящее время вечная мерзлота «заперла» в почве более половины планетарных запасов углекислоты, содержащейся в законсервированных органических веществах. Начало глобального потепления отмечено процессами постепенного таяния вечной мерзлоты. При попадании кислорода в создавшиеся лакуны, органика начнет разлагаться, выбрасывая в атмосферу углекислоту. Такие процессы могут стать спусковым крючком для увеличения парникового эффекта, что приведет к повышению средней температуры на планете. Как следствие, таяние мерзлоты многократно усилится, создавая условия для необратимого глобального изменения климата. Это может полностью изменить условия существования человечества. Пока что ученые могут лишь предсказывать последствия.