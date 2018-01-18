Учёные: Искусственный интеллект может прогнозировать дату смерти

Вчера, 20:00

Специалисты из Стэндфордского Университета заявили, что искусственный интеллект может прогнозировать дату смерти. Эксперты отмечают, что такую разработку можно использовать для обеспечения неизлечимо больных пациентов должным уходом, как сообщает VladTime.

Система искусственного интеллекта для прогнозирования даты смерти была предоставлена группой учёных, которых обеспокоило то, как поддерживают умирающих. По данным статистики, чаще всего корректный уход и забота – это не то, на что такие люди могут рассчитывать, поскольку врачи либо слишком торопятся с определением окончательного диагноза, либо ставят его поздно.

Чтобы определить, когда именно человек может уйти на тот свет, в базу данных искусственного интеллекта загружают архивные медицинские записи. После их анализа алгоритм выдаёт чёткую дату смерти. По итогам проведённых экспериментов оказалось, что искусственный интеллект ошибается только в 4 процентах случаев.