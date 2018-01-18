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В Сети появилось видео НЛО, который пролетал в секретной «Зоне 51»

Вчера, 19:00

В Сети появилось любительское видео снятое на мобильный телефон, которые наглядно показывает НЛО, что передвигается на одной линии с самолетом. По словам очевидцев, в этот момент пассажирский лайнер пролетал над аномально известной «Зоной 51».

В видеохостинге YouTube появилось новое видео, которое показывает, что НЛО действительно существует и большее их количество находится именно на территории «Зоны 51». Очевидцам, находясь на борту самолета, удалось зафиксировать на видео, как НЛО пролетел рядом с пассажирским лайнером.

Видео шокировало интернет-пользователей, так как даже сквозь сильную облачность можно заметить яркие огни большого летательного аппарата. На протяжении 30 минут НЛО передвигался вместе с самолетом. Уфологи подтверждают, что в «Зоне 51» неоднократно наблюдали инопланетные тарелки пришельцев.


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