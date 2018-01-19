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Ученые признали бесполезным судебный искусственный интеллект

Сегодня, 02:45

Американские ученые проанализировав алгоритм программы Compas, предназначенный для оценки вероятности повторения преступлений у осужденных, выходящих из заключения, пришли к выводу, что человек гораздо точнее в подобных прогнозах. При этом имелась в виду не только компетентность и практический опыт юристов.

Ранее, разработчики судебного искусственного интеллекта настаивали на главном преимуществе машины, заключающемся в полной беспристрастности, а также более широкого анализа существующих прецедентов. Тем более что программа Compas уже используется в некоторых юридических программах США. Чтобы доказать обратное, ученые сравнили предсказания программы с мнением дилетантов, выбранным для эксперимента случайным образом.

Оказалось, что люди, наделенные лишь жизненным опытом, без знаний тонкостей юриспруденции, на два процента обогнали искусственный интеллект в определении возможного рецидива преступников. Ученые в своих выводах подчеркнули, что их исследования проводились не для того, чтобы помешать дальнейшим разработкам, но как напоминание того, что человек не всегда может быть полностью заменен машиной.


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