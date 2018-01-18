Учёные тестируют универсальную вакцину, способную за сутки избавить от птичьего гриппа

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Медики со всего мира заявили, что вакцина против гриппа вирусных штаммов типа H7N9 будет малоэффективной в 2018 году. В связи с этим, учёные приложили все усилия, чтобы создать универсальную вакцину против каждого штамма, чтобы пациент мог вылечиться всего за один день.

На данный момент имеются опасения, что H7N9 распространится по всему земному шару. Из-за этой проблемы появляется необходимость создания универсальной вакцины. Предполагается, что она должна будет вылечивать любой штамм всего за сутки. Проблема реализации задумки заключается в том, что вирус гриппа развивается намного быстрее, чем предполагалось ранее и даже новые препараты не могут справиться с болезнью. Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон заявили следующее: «Наша вакцина содержит живой вирус, который заражает вас, но не может сделать вас больным».

Автор исследования работает над универсальной вакциной с 2002 года. За это время Павел Радспиннер и его коллега Габриэль Нойманн получили ряд лекарств, которые могут справиться с штаммами от H1N1 до H5N5, но для H7N9 он не годится, уточняют специалисты. Их новая наработка FluGen сможет полностью вылечить пациента от каждого из типов вируса. На данный момент проводятся тестирования на лабораторных крысах, но уже спустя несколько месяцев пробная версия лекарства может поступить в продажу в специализированных учреждениях США.