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Ученые: На Аляске медведи обогнали птиц по поеданию ягод

Сегодня, 14:52

Бурые и чёрные медведи на Аляске обогнали птиц по поеданию ягод несмотря на то, что они являются всеядными.

Известно, что во время нереста медведи питаются лососём, потом едят различные ягоды. Биологи Лори Харрер и Тааль Леви из Орегонского университета выдвинули теорию о том, что медведи могут распространять гораздо больше семян, нежели птицы. Для этого они проводили наблюдения за заманихой. Этот вид ягод одинаково привлекателен как для птиц, так и для бурых и чёрных медведей. Они выбрали 60 нетронутых кластеров, в которых было примерно по 395 плодов. Биологи каждую неделю приходила на отмеченные места и собирали показатели.

Как показали длительные наблюдения, медведи съели порядка 90% всех кустарников, остальная часть пришлась на птиц и других животных. Из этого следует, что медведи переносят в разы больше семян, чем птицы, как это считалось ранее.


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