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Учёные выяснили, зачем «мускулистым мухам» нужны огромные лапки

Сегодня, 01:45

Учёные выяснили, зачем «мускулистым мухам» нужны огромные лапки. Как оказалось, они им служат в качестве крыльев.

«Мускулистые мухи» на самом деле называются Ecdyonurus mayfly, а такое забавное название получили из-за своих массивных лапок. Они обитают в воде. Изначально предполагалось, что их мускулистые конечности помогают им удерживаться на плаву и сопротивляться течению. Теперь исследователям удалось узнать, что лапки также используются в качестве крыльев. Их конечности достигают 1 см в длину, но интересным является не размер, а форма. Учёные проанализировали их строение и сравнили его с крылом самолёта. Когда муха встречается «лоб в лоб» с потоком воды, то та её попросту обтекает и прижимает к скалистому дну, как гоночный спорткар. Насекомое выставляет свои лапки под определённым углом и может часами находиться на камнях или прятаться в водорослях.


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