Интернет-пользователей потрясло видео пролетевшего в Иерусалиме НЛО

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Интернет-пользователи были поражены и потрясены, когда на видеоролике увидели, как в Иерусалиме пролетает НЛО. Об этом передают журналисты портала «ВладТайм».

Согласно данным СМИ, на днях в светлое время суток в Иерусалиме прямо на глазах у изумленных путешественников и местных жителей пролетел небольшой яркий летающий объект. По словам очевидцев, за мгновение до появления НЛО, они слышали сильный шум. Очевидцы смогли зафиксировать, как корабль пришельцев вылетел из-за стены, однако на видео четко нельзя рассмотреть, какой формы был объект.

Видео показывает, что НЛО передвигалось очень быстро и моментально испарилось в воздухе. По словам местных уфологов, на территории Израиля появление НЛО является достаточно редким явлением.