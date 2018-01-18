Китай построит свой радиотелескоп для поиска пришельцев

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Специалисты из Китая сообщили, что на днях утвердили проект собственного нового радиотелескопа, которые удивит мир своими масштабами. Об этом сообщает информационный портал Vladtime.

Китайские разработчики сообщили, что новый мощный телескоп получил название Xingjiang Qitai 110m Radio Telescope и будет построен для того, чтобы в космическом пространстве отслеживать инопланетные сигналы и отследить НЛО. Разработчики радиотелескопа будет проходить на территории Синьцзян-Уйгурска. По словам разработчиков, антенна аппарата способна охватить 75% неба.

Специалист Сун Хуаган утверждает, что китайский телескоп станет абсолютной новинкой, которую мир сможет увидеть уже в 2023 году. Именно к тому времени человечество столкнётся с первыми пришельцами при помощи радиотелескопа.