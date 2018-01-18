Математики рассказали, как приготовить идеальную жареную картошку

Сегодня, 12:47

Группа математиков из Эссекского университета рассказала, как приготовить идеальную жареную картошку. Соответствующий урок с графиками и формулами они опубликовали на видеохостинге Youtube.

Молодое поколение поделилось своими исследованиями в области кулинарии. Как оказалось, что правильно приготовить жареный картофель, нужно его правильно порезать. Обычно плод разрезают на 4 части, делая 1 горизонтальный и вертикальный разрез. Математики утверждают, что это неверно. Согласно их схеме, картошку нужно резать строго под углом в 30 градусов. Тогда она будет полностью обжариваться, и прожариваться со всех сторон.

На первом снимке «неправильная» схема нарезки картофеля. На втором – правильная по версии молодых математиков. Чтобы доказать свою теорию они провели эксперимент. Исследователи приготовили 100 порций картофеля по старой схеме, и 100 по новой.

Все, кто присутствовал на дегустации, утверждают, что метод молодых математиков гораздо лучше, нежели привычный классический.