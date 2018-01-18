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Ученые-химики изучили волны от растворившихся в воде кристаллов

Сегодня, 12:36

Ученые-химики смогли впервые изучить процесс растворения кристаллов в воде. Во время перехода тела из твердого состояния в жидкое на поверхности емкости специалисты заметили импульсы в виде волн.

Процесс растворения кристаллов в воде ранее был описан американскими учеными. Тогда химики предположили, что переход изучаемого тела из твердого состояния в жидкое происходит по обратному для кристаллизации механизму. В ходе многочисленных экспериментов специалисты заметили серьезные изменения в рельефе кристаллов. Изучив кинетику химической реакции, ученые обнаружили распространяющиеся в воде вдоль поверхности объекта изучения кольцевые микроволны.

После очередных наблюдений за растворением кристаллов в воде химики сделал вывод, что волны на поверхности емкости с твердым телом возникают в виде прерывистых импульс.


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