Неожиданное открытие: хамелеоны привлекают партнеров светящейся головой

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Немецкие биологи сделали неожиданное открытие, касающееся физиологических особенностей хамелеонов. Оказалось, что эти ящерицы привлекают партнеров светящимися костными бугорками на голове.

Открытие ученых носило совершенно случайный характер. К помещении, где находились хамелеоны, включили ультрафиолетовую лампу и с изумлением обнаружили, что почти все особи засияли синим флуоресцентным светом. Особенно ярко и красиво светились костные бугорки на головах ящериц, образуя причудливые узоры. До этого считалось, что подобное свечение характерно лишь для некоторых морских организмов.

Дальнейшие исследования показали, что кожа на голове хамелеонов невероятно тонкая, способная впитывать ультрафиолет, чтобы потом испускать его. Например, для привлечения партнеров, так как яркий демаскирующий свет, говорит о готовности хамелеона, во что бы там не стало стать родителем. Ученые продолжают исследования в данном направлении, утверждая, что хамелеоны способны преподнести еще множество сюрпризов.