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В США уфологи зафиксировали взрыв огромного НЛО

Сегодня, 10:48

Опытные уфологи из США проинформировали, что на территории штата Мичиган произошел мощный взрыв неопознанного летающего объекта. Проанализировав остатки аппарата, специалисты пришли к мнению, что это был НЛО пришельцев.

Более 620 жителей американского штате Мичиган заявили в правоохранительные органы, что над их домами произошел сильный взрыв, который спровоцировал небольшое землетрясение. В результате сильного взрыва из окон вылетели и разбились стекла. В результате странного взрыва никто не пострадал.

Уфологи пришли к единому мнению, что над Мичиганом взорвалась тарелка пришельцев. Причины взрыва до сих пор остаются неизвестными, специальные службы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.


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