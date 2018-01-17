Астрофизик Пол Кокс нашел в Солнечной системе еще одну звезду

Вчера, 21:04

Пол Кокс, знаменитый в своих кругах астрофизик, нашел в Солнечной системе еще одну звезду. Он обвиняет NASA в сокрытии правды о двойнике Солнца.

Впервые Пол Кокс заговорил о наличии в нашей Солнечной системе второй звезды в 2016 году в рамках мероприятия, где обсуждалось происхождение Меркурия. Тогда многие коллеги посчитали слова астрофизика несерьезными. Спустя почти два года Пол Кокс заговорил о своей гипотезе и обвинил представителей NASA в сокрытии правды от народа. Такое заявление повергло в шок астрономов и любителей.

Сам эксперт считает себя ярым борцом за справедливость, ведь он намерен поведать людям о реальном положении вещей. Коллеги Кокса не опровергают, но и не поддерживают его, ведь эта информация повергла их в шок. Руководство американского агентства не комментирует наличие у Солнца подобного соседа.