В США НЛО подлетело к человеку на максимально близкое расстояние

Вчера, 19:58

В США на территории, где расположены Великие озёра, НЛО подлетело к человеку на максимально близкое расстояние. Как сообщает HotGeo, специалисты по инопланетным явлениям считают, что это знак начала активности действий неких внеземных существ на Земле.

Факт приближения чужого космолёта заснял видеорегистратор. НЛО спустилось почти к автомобильному шоссе, задержалось на секунду, а потом резко пропало. По мнению американского уфологического сообщества, так пришельцы дали понять, что они вплотную начнут свои действия в отношении людей.

Что именно будут делать инопланетяне, специалисты не уточняют. В какую дальше сторону мог отправиться космолёт, данных в настоящее время не имеется. Часть уфологов заявила, что НЛО могло спускаться к шоссе, чтобы посмотреть, на чём ездят земляне. Есть версия, что пришельцы воспользовались телепортом, поскольку из ближайших районов информации о появлении там чужого космолёта не поступало.