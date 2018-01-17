Сейсмологи подвергли сомнениям усиливает землетрясений из-за полнолуния

Вчера, 19:56

Американские учёные-сейсмологи результатами своего недавнего исследования подвергли сомнениям теорию, что полнолуния и новолуния могут усиливать землетрясения на Земле.

Сюзан Хау из Геологической службы США заявляет, что она изучила заметки Чарльза Рихтера. Сейсмологи ему часто излагали похожие идеи. Но специалист надеется, что новое исследование положит край слухам о том, что в новолуние и полнолуния каким-то образом влияют на землетрясение.

Орбиты Земли и Луны являются эллипсами, поэтому они иногда то сближаются друг с другом, то отдаляются. Они влияют на приливные силы, к примеру, такое сближение и отдаление способно «вытягивать» океаны в атмосферу. Это создаёт приливы и отливы.

В 2017 году учёные-сейсмологи из американской национальной обсерватории заметили, что колебания в силе толчков в Калифорнии подчинялись 14-дневным циклам притяжения в комбинации с похожими силами притяжения Солнца, Луны и Земли. Последнее является половиной смены фазы Луны в 29 дней.

Изначально полученные выводы касались только маленьких землетрясений, но позже, по результатам изучения мощных толчков, результаты изменились. Данные гласят, что часть катастроф случилась через 7 дней после новолуния, но эта закономерность никакого смысла не имеет, так как гравитация Земли и Луны взаимодействует минимально.

Такой вывод касается только мощных землетрясений. Возможно, что не масштабные и могут зависеть от фаз Луны.