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Индийские учёные доказали, что курица умнее человека

Вчера, 18:40

Индийские учёные пришли к выводу, что курицы намного умнее человека. Для того чтобы проверить это, специалисты провели ряд исследований генома одомашненных кур в разных уголках мира.

Результаты исследования были опубликованы профессором Даниэлем Смитом 13 января 2018 года. Изначально учёный подверг критике предположение, что птицы могут оказаться умнее человека. При этом, спустя некоторое время специалист изучил уровень развития кур и человека и пришёл к выводу, что во всех странах домашние любимцы эволюционировали гораздо быстрее. Кроме того, группа индийских медиков взяла для исследования мозг курицы.

Проанализировав активность двух полушарий учёные пришли к выводу, что в стрессовой ситуации мозг у куриц задействован на 16-20%, а у человека этот показатель доходит до отметки в 14%. Несмотря на такие низкие показатели, люди быстрее адаптируются к окружающим условиям, а одомашнивание птиц привело к тому, что они перестали нормально реагировать на замечания.


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