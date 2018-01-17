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Астронавты МКС два раза выйдут в космос в январе

Вчера, 18:11

Астронавты МКС вскоре дважды выйдут в космическое пространство. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

По словам информаторов, в первом месяце нового года планируются два выхода с бортов МКС в открытый космос по программе США: 23 и 29 числа. Астронавты проведут замену концевого манипулятора SSRMS. Также отмечается, что первоначально в космическое пространство выйдут американцы Скотт Тингл и Марк Венде, спустя некоторое время Тингла заменит представитель Японии Норисиге Канаи.
В августе ушедшего года снаружи той части МКС, где находятся астронавты США, отказал блок управления электропитания, обеспечивающего подачу электричества на датчик голосового канала связи. Все еще продолжает срабатывать и электрозащита, несмотря на ликвидацию поломки. Блок хотели заменить в августе-сентябре, но в результате операцию перенесли на октябрь.


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