В Древнем Египте существовал матриархат: Ученые раскрыли тайну двух мумий

Вчера, 18:01

За много столетий произошло немало археологических раскопок, и ученые сделали множество открытий, касающихся прошлого. В очередной раз специалистам удалось удивить общественность одним из заявлений, которое было сделано накануне. Оказалось, что женщины в давние времена занимали далеко не последнее место и могли иметь детей от нескольких мужчин.

Речь идет о раскопках, которые были произведены уже более сотни лет назад, а происходили они в одной из египетских деревень. Тогда археологам удалось обнаружить в гробнице два мумифицированных тела, которые располагались рядом. Специалисты сделали предположение, что обнаруженные мужчины были родственниками, а расшифровка посмертных записей показала, что так и есть на самом деле и ученые были правы. Тем не менее, в надписях шла речь лишь о матери погибших, и ни слова не было об их отце.

Подобные моменты не могли оставить равнодушными исследователей, которые принялись к масштабным процессам изучения мумий. Ученые отметили, что тела отличаются между собой, а структура черепа намекает на неполное родство людей. В скором времени выяснилось, что погребенные в одной гробнице мужчины и правда братья, но лишь по линии матери, а отцы у них разные. Такой факт серьезно озадачил экспертов, ведь до настоящего времени считалось, что женщины никогда в прошлом не выходили на первое место, и первенство всегда принадлежало их спутникам.

Научные исследования также показали, что оба мужчины имели разный возраст, и одному из них было 40 лет, а другому – на 20 лет больше. Как именно погибли обнаруженные мумии, выяснить не удалось, но ученые подчеркнули, что оба брата могли быть высокопоставленными особами, о чем говорят расположенные в гробнице ценности. Во время изучения ДНК мумий эксперты воспользовались зубами погибших для извлечения биологического материала, и при плохом сохранении тел специалисты действуют именно такими методами.

По какой причине древнеегипетская женщина родила от разных мужчин – все же останется в тайне, но братья, по всей видимости, были дружны между собой и проводили время совместно до своей погибели. Также есть предположение, что мать данных мужчин могла занимать высокий пост, быть правительницей либо особой с большим количеством прав, а ее муж просто скончался, после чего на его место пришел другой и подарил второго ребенка своей избраннице. Однако в данный момент таких подробностей человечеству не узнать.