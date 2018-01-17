VistaNews.ru


Ректор ВШЭ рассказал о важности ИИ для образования России

Вчера, 17:57

Искусственый интеллект поможет изучать разные языки студентам в недалеком будущем. Об этом и другом, касательно развития образования в России, заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Глава Высшей школы экономики высказал свою точку зрения о будущем образования на территории России. Он утверждает, что искусственный интеллект-переводчик появится в стране спустя десять лет и сумеет решить трудности по поводу доступности к учебным материалам на других языках. Выступая на одном из собраний, Кузьминов заметил, что отечественного рынка образования не будет уже через пять лет. Еще спустя аналогичный период времени тенденция доступности неожиданно может усилиться, потому как с большой вероятностью на рынке появится искусственный интеллект-переводчик, который будет не хуже нехудожественного перевода. Глава ВШЭ уверен, что с появлением ИИ пропадет языковый барьер у материалов образовательного характера.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании МЭФ заявил, что образование является ведущей целью государства и правительству нужно в ближайшее время обратить на это свое внимание.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.