Ректор ВШЭ рассказал о важности ИИ для образования России

Вчера, 17:57

Искусственый интеллект поможет изучать разные языки студентам в недалеком будущем. Об этом и другом, касательно развития образования в России, заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Глава Высшей школы экономики высказал свою точку зрения о будущем образования на территории России. Он утверждает, что искусственный интеллект-переводчик появится в стране спустя десять лет и сумеет решить трудности по поводу доступности к учебным материалам на других языках. Выступая на одном из собраний, Кузьминов заметил, что отечественного рынка образования не будет уже через пять лет. Еще спустя аналогичный период времени тенденция доступности неожиданно может усилиться, потому как с большой вероятностью на рынке появится искусственный интеллект-переводчик, который будет не хуже нехудожественного перевода. Глава ВШЭ уверен, что с появлением ИИ пропадет языковый барьер у материалов образовательного характера.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании МЭФ заявил, что образование является ведущей целью государства и правительству нужно в ближайшее время обратить на это свое внимание.