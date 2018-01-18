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Адаптацию детей с аутизмом облегчает знание нескольких языков

Сегодня, 03:30

Канадские ученые после длительных исследований пришли к выводу, что знание иностранных языков помогает социальной адаптации детей с расстройством аутистического центра. Также это является преимуществом при смене решаемых задач.

Учеными были проведены экспериментальные тренинги с детьми-аутистами младшего школьного возраста и их сверстниками с нормальным развитием нервной системы. При этом, половина испытуемых, как в той, так и в другой группе, знали хотя бы один иностранный язык. Тестирование проводилось по принципу сопоставления рисунков по цвету, форме и содержанию. Оказалось, что аутисты со знанием языков намного легче переключались при смене требований и быстрее справлялись с заданием.

Таким образом была разрушена ранее существовавшая теория о том, что дети страдающие аутизмом при изучении иностранных языков начинают теряться при вербальном общении, так как не могут сразу выбрать нужные слова из всего багажа знаний. Канадские ученые рекомендуют родителям при обучении таких детей проявлять крайнее терпение, которое затем многократно «окупится».


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