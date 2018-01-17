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Американские учёные обнаружили в космосе объект, напоминающий Вселенную

Сегодня, 16:11

Солнечная система представляет собой любимое место для инопланетян. Сотни кораблей внеземного происхождения неподалёку от Земли замечали астрономы, а недавно группа американских исследователей опубликовала отчёт, в котором говорится о появлении нового сверхогромного объекта, который по размерам напоминает нашу Вселенную.

Сверхмассивное тело расположено на расстоянии в 200 световых лет от Земли. Это уже выходит за пределы Солнечной системы. Поэтому специалисты полагают, что необычным объектом может являться непосредственно новая галактика. Такие предположения появились на основе анализа плотности каждого из объектов в обнаруженном космическом теле. Несколько составляющих по своей структуре напоминают экзопланеты. Они даже двигаются по своей траектории, напоминающей орбиты в Солнечной системе.

Астрономы пока не спешат признавать обнаруженный объект новой Вселенной с возможной жизнью. Однако группа американских учёных уже ищет спонсоров для дальнейших исследований космического пространства. Они уверены, что в ближайшие годы удастся обнаружить и другие планеты, а в скором времени там можно будет найти жизнь.


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