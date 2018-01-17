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Уфологи: Инопланетяне впервые пытаются связаться с людьми

Сегодня, 15:56

Опытные американские уфологи получили доказательства того, что инопланетные жители впервые дали о себе знать при помощи специальных гамма-лучей. Таким образом, пришельцы пытались передать человечеству некую информацию.

Уфологи заявили, что инопланетные разумы обладают невероятными для человека технологиями, поэтому с легкостью смогут быстрее людей выйти на связь. Недавно специалисты смогли зафиксировать сверхмощные гамма-лучи, которые несли с собой некую информацию, которую ученым ещё предстоит изучить.

Специалист Джон Болл из Массачусетского технологического института заявил, что это первый случай, когда инопланетные разумы пытаются выйти на связь с людьми при помощи мощных гамма-лучей, которые способны передать миллионы бит информации.


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