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Учёные: Мозг женщины во время секса не отключается

Сегодня, 15:57

Учёные из Университета Макгилла в Монреале в ходе своего исследования пришли к выводу, что мозг женщины во время секса не отключается. Получается, что при половом акте у представительниц прекрасного пола мозговая активность выше, чем у мужчин.

Для выявления различий сексуального возбуждения мужчин и женщин специалисты использовали функциональную МРТ (магнитно-резонансная томография). Выяснилось, что различия в нейронной обработке визуальных стимулов связываются с возбуждением, а мозг двух полов имеет целый ряд отличий.

Эксперты также подтвердили тот факт, что сапиосексуальность – возбуждение, которое связывается с высоким уровнем интеллекта, может вызвать огромное возбуждение не только у женщин, но и у мужчин. Канадские медики уточняют, что на каждые 10 людей в мире приходится минимум один сапиосексуал.

Достоверной информации о возможности представительниц прекрасного пола во время возбуждения или секса решать сложные задачи, в ходе эксперимента получено не было. Учёные при помощи МРТ изучили лишь активность мозга во время показа порно-роликов. Но связывается ли активность отдельных участков головного мозга с возможностью рациональной работы, как бы в режиме многозадачности, пока что не известно.


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