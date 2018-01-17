Ученые раскрыли секрет «тренировки» иммунной системы при химиотерапии

Сегодня, 15:10

Немецкие ученые провели ряд исследований, которые раскрыли секрет «тренировки» иммунной системы при помощи клеток, предшествующих возникновению лейкоцитов. Таким образом, при онкологических заболеваниях многократно возрастает эффект от проведения химиотерапии.

Исследования ученых основывались на «памяти» наследственной иммунной системы, которая позволяет успешнее бороться с патологиями, ранее уже появлявшимися в организме. Однако неуправляемый рост клеток, приводящий к раковым заболеваниям, как правило, происходит впервые. В связи с этим учеными была применена методика «тренировки» иммунной системы специальными клетками, из которых возникают белые кровяные тельца.

Таким образом, была повышена эффективность «запоминания» организмом способов борьбы с патологическими клетками. «Тренированный» наследственный иммунитет становится первой и основной преградой на пути распространения заболевания. Кроме того, множественные побочные эффекты от химиотерапии, особенно в костном мозге, устраняются на первых этапах лечения.