Уфологи: На Марсе найдены ракушки в доказательство о существовании океана

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Уфологи, в очередной раз детально рассмотрев снимки с Марса, нашли там ракушки. Это они считают доказательством существования на планете океана.

Скотт Уоринг детально исследовал снимки Марса, опубликованные в Интернете Mar Curiosity Rover. По словам уфолога, был обнаружен объект, напоминающий земную ракушку. Он имеет светлый оттенок и соответствующую форму. Такая находка не одна на Марсе, есть еще подобная с таким же размером, но с более темным оттенком.

Скотт Уоринг подчеркивает, что на одной стороне марсианских ракушек замечен небольшой сгиб. Специалисты в области уфологии уже не в первый раз сталкиваются с подобными предметами на безжизненной поверхности Марса. Предположительно, на Красной планете ранее была жизнь и существовал большой океан.