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Уфологи рассказали, как можно людям «выловить» НЛО

Сегодня, 14:26

Уфологи из США решили помочь любителям НЛО выследить настоящие космические тарелки пришельцев. Специалисты дали конкретные рекомендации, следуя которым можно стать свидетелем НЛО.

Охотник за космическими кораблями инопланетных жителей Тана Ньюберри рассказала, что для того, чтобы выследить НЛО, важно иметь необходимые предметы. В первую очередь это специальные очки ночного видения. Лучше всего выходить на охоту именно ночью, так как обычно НЛО светятся и так легче будет их отследить.

Важно уметь отличать другие летательные аппараты от космических объектов. Чаще всего НЛО путают с самолетами, вертолетами, дронами и даже воздушными шарами. Обычно НЛО быстро передвигаются и летят в хаотичном направлении, утверждает Ньюберри.


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