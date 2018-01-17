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Ученые: В Китае найден скелет динозавра, похожий на попугая и ворону

Сегодня, 13:59

Китайские и американские ученые во главе с Дунъюем Ху и Джулией Кларк заявляют, что в Китае найден скелет динозавра Caihong juji, похожий на попугая и ворону. Научная работа опубликована на страницах Nature Communications.

В 2014 году в Китае были найдены останки Caihong juji, которому удалось практически полностью сохраниться в камне. В ходе исследований было установлено, что это существо проживало на Земле примерно 161 миллион лет назад. Динозавр имел узкий череп, короткие передние конечности, форма тела походила на птичью, на ключе имелся костный гребешок, а вокруг шеи были перья. В останках ученые нашли следы органелл, отвечающих за пигментацию. Предположительно, Caihong juji имели яркое оперение для привлечения самок.

Специалисты намерены провести ряд исследований, чтобы установить, как и по какой причине развивался необычный спектр характеристик.


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