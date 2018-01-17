Мастурбировать предпочитают только европейцы: Определены самые раздражающие позы для секса

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Специалисты выявили, какие позы раздражают людей при занятии любовью.

Врачей, изучающих различные человеческие фобии, заинтересовало, какие положения во время любовных утех вызывают не лучшие чувства у партнеров. Так каких же поз стараются избегать партнеры в моменты интима?

Как выяснилось, большая часть жителей Европы предпочитает «классику» в сексуальных отношениях. Из тысячи добровольцев жителей США и Европы более половины респондентов-женщин и чуть менее половины опрошенных мужчин высказали свое пренебрежение к оральным ласкам и позиции «69», которая их заведомо предполагает. 54% женщин и 30% мужчин пугает одна только мысль об анальном сексе. Надо сказать, что различные «заковыристые» позиции вызывают нервозное состояние у большинства людей, которое во многом объясняет возможным возникновением неловкости.

При этом наибольшую популярность завоевали традиционная «миссионерская» позиция и поза «наездницы». Одной из наиболее приемлемых тоже оказалась поза «ракушки». Полностью отказывается от любых экспериментов в занятиях любовью каждая десятая пара. Примечательно, что европейцы более приветствуют мастурбацию, в то время как жители США более склоняются к обычной интимной близости.

Сексологи рекомендуют все же не отказываться окончательно от экспериментов «в любви», не устраивая их каждый раз, но включая в свою сексуальную жизнь хотя бы периодически. Также они подчеркивают важность обмена впечатлениями между партнерами.

Немаловажную роль играет и психологическое воздействие на человека окружающей его обстановки. Поэтому не стоит игнорировать рекомендации психологов и дизайнеров, которые советуют обращать внимание на оформление интерьера спальни, тем более, что эта комната - одна из самых важных для человека, ведь здесь он проводит немалую часть своей жизни, в том числе во сне. Цветовая гамма оказывает довольно сильное влияние на настроение и даже самочувствие.

Так, белый цвет успокаивает и умиротворяет, в таком интерьере ничего не отвлекает, правда, он может быстро наскучить, поэтому стоит уделить внимание акцентам. Серым хорошо разграничивать зоны комнаты, например, обозначать душевую кабину. Разноцветные яркие краски могут создать позитивное настроение, особенно во время серого холодного межсезонья. Оранжевый и красный заряжают энергией, голубой и синий усыпляют, яркие и светлые оттенки хороши для детской. Неплохо смотрятся и разноцветные аксессуары на темном фоне, можно интересно обыграть интерьер с подсветкой.