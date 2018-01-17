В США сфотографировали НЛО с иллюминатором

Сегодня, 12:05

Очередным триумфом для уфологов стал размещенный в социальных сетях снимок неопознанного летающего объекта. Эта «тарелка» особенно представляет интерес тем, что на борту виден иллюминатор прямоугольной формы.

Фотографию широко обсудили во всемирной паутине. Приверженцы альтернативной науки безапелляционно заявили, что опубликованный снимок не может быть фейком, так как само изображение явно не подвергалось коррекции. Кроме того, иллюминатор на борту объекта свидетельствует о том, что представители инопланетной цивилизации имеют общие физиологические особенности с людьми.

Конечно, нашлось немало скептиков, которые доказывали природное происхождение объекта. По их мнению, такая форма облаков характерна для зимнего времени, а «иллюминатор» является лишь затемнением при рассеянных солнечных лучах. Сам автор фотографии твердо уверен, что снял корабль инопланетян, которые обладают телепатическими способностями. Так как они заставили его поднять голову и увидеть НЛО.