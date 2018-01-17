Сексологи рассказали, как вернуть удовольствие от секса

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Опытные сексологи не раз говорили о том, что чем дольше длиться отношения, тем больше партнеры устают от однообразия, в том числе и в сексе. Специалисты назвали эффективные способы, которые вернут страсть в постель.

Сексологи из Университета Саутгемптона выяснили, что со временем женщины все реже хотят секса, тогда как мужчина по-прежнему хочет регулярного интима. Причина в том, что представительницы прекрасного пола быстрее устают от однообразия. Чтобы решить проблему ученые предложили семейным парам посетить магазин для взрослых и поиграть в «50 оттенков серого».

Профессор Пэм Сперр говорит, что нужно предложить партнеру попробовать новую технику в сексе, которая может вернуть страсть в постель. Также полезным будет смена привычного помещения и более длительная прелюдия.