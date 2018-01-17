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Ученые нашли истинных виновников чумы в Средневековье

Сегодня, 10:52

Норвежские ученые, представляющие университет Осло, во главе с Борисом Шмидом выяснили, что виновниками эпидемии чумы в Средневековье являются люди, а не крысы. Научная работа опубликована на страницах PNAS.

Генетики извлекли останки ДНК бактерий болезни, сосредоточенные в костях жертвы. Оказалось, вызвана чума была разными способами, но схожими штаммами одной бактерии Yersinia pestis. Принято считать, что возбудителем эпидемии являются грызуны. Норвежские математики уверены, что этот факт не объясняет самую крупную вспышку «черной смерти» в Средневековье.

В своей работе ученые проанализировали записи и хроники 14-16 веков, рассказывающих о вспышках болезни в крупных городах. При помощи трех разных формул, которые представляли три разных сценария заражения, были установлены истинные виновники массового вымирания людей. Результаты показали, что в распространении чумы сыграл человеческий фактор, а именно блохи и вши. Ранее ученые установили, что рост женщин после «черной смерти» уменьшился.


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