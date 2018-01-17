Учёные: На Марсе можно вырастить хмель

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Американские ученые-астробиологи из Университета Вилланова (штат Пенсильвания) заявили о способности марсианской почвы принять и вырастить используемый для пивоварения хмель. Свои доводы специалисты сумели экспериментально подтвердить.

Исходя из сведений о составе марсианской почвы, американские астробиологи создали ее аналог в лаборатории Университета Вилланова. Затем ученые начали пробовать посадить в грунте Красной планеты картошку, бобы, капусту и прочие сельскохозяйственные культуры. Дабы сделать земной аналог марсианской почвы максимально плодотворным, астробиологи запустили в него дождевых червей. Как оказалось, созданная американскими специалистами среда подходит для выращивания хмеля, активно используемого в пивоварении.

Ученые из Университета Вилланова не уверены в пользе своего исследования с практической точки зрения. В итоге, эксперименты по созданию идеальных условий для выращивания сельскохозяйственных культур в почве Красной планеты будут продолжаться.