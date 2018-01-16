Ученые: Северные ханты шили военную одежду для духов-покровителей

Вчера, 22:00

Ученые сообщили о том, что военная форма использовалась в древние времена северными хантами. Представители этого народа наряжали специально в боевые мундиры образы, чтобы задобрить духов.

Работник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Аксана Богордаева утверждает, что провела специальное историческое расследование относительно жизни древних хантов, которые населяли регион. Историк предоставила определенные доказательства, что представители этого народа использовали специальные наряды для своих духов, которых считали покровителями рода. Согласно материалам, показанные образцы моделей пошитой одежды слишком похожи военную форму некоторых стран.

Из этого видно, что ханты считали, будто облачение в военный мундир духов даст им чествование и они будут благосклонны. Наряд имел яркие пуговицы, аксельбанты. Иногда, цвет одежды для духов ханты также выбирали поярче, чтобы его было заметно. В большинстве случаев фигура духов-покровителей у хантов ассоциировалась с деревянным изделием, которому дарили разные подарки, принося их, как пожертвование в определенные дни года.