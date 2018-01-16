В Саратове учёные создали робота-малыша

Вчера, 21:06

В Саратове учёные, работающие в местном медуниверситете смогли создать робота, имитирующего грудного младенца. Он способен к имитации основных движений новорожденного и поможет при аккредитации врачей.

Также он будет очень полезен студентам-медикам, которые станут использовать его для своего обучения.

Согласно сведениям, которые предоставил Владимир Комаров, являющийся пресс-секретарём Минпромэнергетики, изобретение станет очень полезным в практическом использовании.

Новый робот – «новорожденный» сможет с достаточной точностью имитировать все движений младенца. «Общаясь» с ним студенты-медики получат достаточные навыки, чтобы минимизировать ошибки при операциях с живыми детьми.

В настоящее время обучение подрастающего поколения врачей на симуляторах является одним из направлений, относящихся к приоритетным для современной медицины.

На повествке дня создание моделей-тренажёров, которые станут динамическими.

Патент на младенца-робота уже получен. Ряд стран уже высказали заинтересованрность этим изобретением. Начаты переговорные процессы для приобретения ими готовых экземпляров.