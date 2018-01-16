VistaNews.ru


В Саратове учёные создали робота-малыша

Вчера, 21:06

В Саратове учёные, работающие в местном медуниверситете смогли создать робота, имитирующего грудного младенца. Он способен к имитации основных движений новорожденного и поможет при аккредитации врачей.

Также он будет очень полезен студентам-медикам, которые станут использовать его для своего обучения.

Согласно сведениям, которые предоставил Владимир Комаров, являющийся пресс-секретарём Минпромэнергетики, изобретение станет очень полезным в практическом использовании.

Новый робот – «новорожденный» сможет с достаточной точностью имитировать все движений младенца. «Общаясь» с ним студенты-медики получат достаточные навыки, чтобы минимизировать ошибки при операциях с живыми детьми.

В настоящее время обучение подрастающего поколения врачей на симуляторах является одним из направлений, относящихся к приоритетным для современной медицины.

На повествке дня создание моделей-тренажёров, которые станут динамическими.

Патент на младенца-робота уже получен. Ряд стран уже высказали заинтересованрность этим изобретением. Начаты переговорные процессы для приобретения ими готовых экземпляров.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.