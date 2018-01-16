Археологи обнаружили на Алтае захоронение времен Великого переселения

Вчера, 20:51

На Алтае археологами из госуниверситета АлГУ обнаружено древнейшее воинское захоронение.

Это кладбище относится к предтюркской эпохе третьего-пятого века нашей эры и является ярким образцом Булан-Кобинской культуры. Ранее кладбище не было потревожено и поэтому дает прекрасные возможности для реконструкций естественно-научными методами. Президентом России в прошлом был выделен грант руководителю отдела, средства которого будут направлены на дальнейшее изучение уникальной находки.

Находка древнего захоронения на территории памятника археологии Чобурак-I позволит археологам и историкам лучше изучить эпоху Великого переселения народов, узнать об обычаях и быте того времени.