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Археологи обнаружили на Алтае захоронение времен Великого переселения

Вчера, 20:51

На Алтае археологами из госуниверситета АлГУ обнаружено древнейшее воинское захоронение.

Это кладбище относится к предтюркской эпохе третьего-пятого века нашей эры и является ярким образцом Булан-Кобинской культуры. Ранее кладбище не было потревожено и поэтому дает прекрасные возможности для реконструкций естественно-научными методами. Президентом России в прошлом был выделен грант руководителю отдела, средства которого будут направлены на дальнейшее изучение уникальной находки.

Находка древнего захоронения на территории памятника археологии Чобурак-I позволит археологам и историкам лучше изучить эпоху Великого переселения народов, узнать об обычаях и быте того времени.


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