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Учёные: Планета Земля может попасть в другую галактику

Вчера, 20:41

Учёные в ходе своего недавнего исследования выдвинули предположение, что через пять миллиардов лет планета Земля может оказаться в другой галактике. Это связано с тем, что, как предполагается, Млечный Путь и Андромеда могут сойтись вместе. Однако, как это произойдёт не известно, ведь со временем космос остывает и расширяется, и соответственно расстояние между двумя галактиками значительно увеличится.

Согласно сообщениям экспертов в области космоса, через пять миллиардов лет к моменту, как Млечный Путь и Андромеда сойдутся вместе, Солнце раскалится до такой температуры, что уничтожит всё живое на планете.

Но некоторые специалисты предполагают, что планета Земля может оказаться в новой галактике раньше – спустя два миллиарда лет. Солнце к этому моменту не уничтожит жизнь, но её уничтожит время. Это связано с тем, что атомы не настолько долговечны, они не способны составлять одно тело или форму, в данном случае форму живого существа. Поэтому даже через два миллиарда лет человека как вида существовать уже не будет.

Предполагается, что Андромеда приблизится к Млечному Пути и из-за гравитационного ускорения Земля перелетит в другую галактику. Однако здесь есть неточности, ведь со временем космос остынет и расстояние между всеми объектами Вселенной станет гораздо больше. Хотя и в случае первого сценария, нет гарантии, что какие-либо планеты и звёзды уцелеют.


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