РКС рассекретил отчёт об освоении Луны: Почему оборвалась связь со спутником?

Вчера, 20:27

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) рассекретил отчёт о работе «Луны-21» и «Лунохода-2». В документе описано, как происходило управление аппаратом, какие возникали сложности, пока проходила миссия, а также как именно они решались. Рассекретить решили в связи с наступлением 45-летия миссии «Лунохода-2». Автоматическую космическую станцию «Луна-21» создало НПО им. С.А. Лавочкина.

Она приземлилась на естественный спутник Земли 16 января 1973 года в 1.35. На борту станции имелся «Луноход-2». В 1974 году эксперты из НИИ, которое в настоящее время стало РКС, выпустили научно-технический отчёт. Там была информация про то, как работали ключевые бортовые приборы и наземные системы управления. На основе этих данных создавались многие другие автоматические космические аппараты, предназначенные для того, чтобы исследовать планеты, вертящиеся вокруг Солнца. Долгое время такую информацию оставляли доступной только для тех, кто специализировался на подобной деятельности. В настоящее время отчёт решили показать всем, кого интересует история того, как осваивали космос.

В документе есть две части. Первая содержит в себе то, как работала бортовая аппаратура РК-Е8, включая малокадровое телевидение. Вторая часть о наземном комплексе связи «Сатурн-МС». Благодаря данным разработкам управлялся «Луноход-2», передавались снимки с естественного спутника Земли, телеметрическая информация и так далее. Дистанционное управление с минимальными сбоями работало на Луне с 16 января по 10 мая 1973. Бортовая аппаратура поддерживала процесс даже тогда, когда ресурс очень существенно превысили.

Эксперты отмечают, что причина такой работоспособности в том, что в 1972 проводились тщательные наземные испытания. Собственно, проблемы начались, когда проходил уже 250-й сеанс, и нужно было сделать трехкратную передачу команды об остановке «Лунохода-2», который продвигался к кратеру. Также отчёт содержит информацию о том, как работал уникальный в те времена оптиколазерный канал связи, предполагающий возможность определить координаты.

Запустили его во время 306-го сеанса. Систему назвали «Сейм». В её составе были бортовой фотоприёмник ФА010 и наземные телескопы, в оснащении которых имели место лазеры. Последний сеанс связи – 503-й. Тогда датчики внутри аппарата зафиксировали, что он существенно нагрелся – примерно до 47 градусов. Далее связь с «Луноходом-2» прервалась окончательно.

Целью этого аппарата было изучать механические свойства поверхности спутника Земли, проводить фото- и телесъёмку, а также разные эксперименты. Характерно, что после «Лунохода-2» другие такие аппараты не отправляли на небесное тело практически 40,5 лет.