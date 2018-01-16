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Уфологи: Три гигантских НЛО приближаются к Земле с огромной скоростью

Вчера, 18:36

Уфологи предупредили землян, что к планете на огромной скорости приближаются три гигантских НЛО. Размер каждого из них может составлять в длину до 240 километров.

Множеством уфологов, в особенности на Западе, в последнее время делаются предположения, что выведения большого количества спутников на орбиту планеты стало не случайным.

Конспирологи полагают, это связано с достоверной информацией о том, что к Земле приближается космическая эскадра инопланетян. От общественности эти сведения, по их мнению, скрываются.

Масса новых спутников, якобы, имеет своим предназначением создание своеобразной «стены», чтобы контролировать ситуацию и возникновение возможных угроз.

Не исключается, что пришельцы это учитывают. Поэтому сейчас их аппараты землянами не могут быть не только поражены, но даже замечены.

В то же время уфологи продолжают упорно утверждать, что к Земле сейчас приближаются три инопланетные тарелки с колоссальными размерами. Согласно их расчётам, данные аппараты смогут достигнуть планеты уже в ближайшие дни. Что от них ожидать, они не знают.


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