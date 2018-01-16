Искусственный интеллект готовится распознавать эмоции людей

Вчера, 18:31

Футуристический отчет, предоставленный компанией Gartner, интересен многими тезисами, но особенно экспертов заинтересовал прогноз развития искусственного интеллекта в эмоциональном плане. По мнению специалистов, логическим продолжением усовершенствования алгоритма работы ИИ станет общение с человеком на абстрактном уровне.

Фантасты, предсказывавшие развитие робототехники, всегда создавали барьер между логикой и эмоциональной составляющей при общении человека и, созданной им машины. То есть, это являлось тем порогом, через который переступать искусственному разуму невозможно. Хотя бы, по морально-этическим факторам. Однако специалисты из Gartner обосновали прогноз, согласно которому уже через четыре года помощники в личных устройствах смогут общаться с пользователем на эмоциональном уровне.

В таком иррациональном ключе производителям устройств будет легче добиваться от пользователей согласия на принятие навязываемых функций и услуг. Уже сейчас в обучающие программы для искусственного интеллекта, отвечающего за сервис в «умных» домах, внедряются алгоритмы, способные «просчитать» не высказанные предпочтения и пожелания пользователя.