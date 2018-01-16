VistaNews.ru


Искусственный интеллект готовится распознавать эмоции людей

Вчера, 18:31

Футуристический отчет, предоставленный компанией Gartner, интересен многими тезисами, но особенно экспертов заинтересовал прогноз развития искусственного интеллекта в эмоциональном плане. По мнению специалистов, логическим продолжением усовершенствования алгоритма работы ИИ станет общение с человеком на абстрактном уровне.

Фантасты, предсказывавшие развитие робототехники, всегда создавали барьер между логикой и эмоциональной составляющей при общении человека и, созданной им машины. То есть, это являлось тем порогом, через который переступать искусственному разуму невозможно. Хотя бы, по морально-этическим факторам. Однако специалисты из Gartner обосновали прогноз, согласно которому уже через четыре года помощники в личных устройствах смогут общаться с пользователем на эмоциональном уровне.

В таком иррациональном ключе производителям устройств будет легче добиваться от пользователей согласия на принятие навязываемых функций и услуг. Уже сейчас в обучающие программы для искусственного интеллекта, отвечающего за сервис в «умных» домах, внедряются алгоритмы, способные «просчитать» не высказанные предпочтения и пожелания пользователя.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.