Ученые: Ген Wnt вылечит паралич после тяжелой травмы

Вчера, 18:12

Американские ученые, представляющие Институт медицинских исследований Файнстина в Манхассете, во главе с Оной Блум заявляют, что ген Wnt вылечит паралич после тяжелой травмы спины. Научная работа опубликована на страницах Scientific Reports.

По словам Оны Блум, уже много лет известно, что серьезные травмы позвоночника примитивной рыбы миомы залечиваются спонтанно, но не было известно, какие именно гены отвечают за исцеление. В ходе научной работы были раскрыты все составляющие восстановительного процесса, что позволит найти последовательность ДНК, отвечающего за восстановление спинного мозга.

Ген Wnt не является генератором регенерации тканей, а включает цепочку из FOXC1, LEF1 и NFKB1, которые, в свою очередь, активизируют другие гены в нейронах и вспомогательных тканях. Интересно, что геномная карта этого участка на 96% совпадает с человеческой.