Учёные: Дети, после развода родителей, должны жить в двух семьях

Вчера, 17:59

Исследователи из Центра ребёнка и его благосостояния и психологического здоровья молодёжи в Норвегии выяснили, что в случае развода родителей их чадо должно проживать в обеих семьях.





Заявление было сделано после того, как учёные провели масштабное исследование 7700 детей из подобных семей, сравнив данные с похожей работой 1997 года. Волонтёрам были заданы вопросы о финансовом состоянии их семьи, отношениях, самом разводе и с кем и как они жили после него. Как оказалось, дети, проживающие и имеющие дружелюбную атмосферу в обоих домах, намного реже жаловались на нестабильное и тревожное психологическое состояние.



Кроме того, их психика почти ничем не отличала от детей из полных семей. Ранее бытовало мнение, что стресс от частой смены места проживания, усугублённый распадом семьи, негативно сказывается на формировании психики ребёнка. Учёные из Норвегии доказали обратное и уточнили, что чадо вырастет полноценным человеком, если оба родителя приложат к этому усилия, ведь просто пускать ребёнка пожить к себе будет для него губительно.