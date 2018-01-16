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Учёные смогли создать топологический изолятор в неупорядоченной среде

Вчера, 17:55

Учёные впервые смогли создать топологический изолятор в среде, являющейся неупорядоченной. Это удалось физикам, работающим в Чикаго.

У них получилось создание нестандартной системы из массива гироскопов, которые расположены случайно. В то же время они способны определять топологию.

Все из подобных структур, известных ранее, имели упорядоченную систему. Сейчас она стала нетривиальной. Она позволяет запуск волны, передвигающейся строго определённым маршрутом.

Физики, сделавшие новую разработку, продемонстрировали возможности механической системы, в основу которой положены случайно расположенные гироскопы. При этом она обладает свойством односторонней проводимости волн по краю.

В основе новой структуры лежат соединённые пружинами вращающиеся тела, приводимые в движение специальными моторами.

При таком подходе у материала появляются не только глобальные, но и локальные свойства. Это открывает широкую дорогу для новых возможностей по их использованию.

Особенно полезным открытие будет в сферах оптики и электроники.


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