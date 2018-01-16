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Астрономы: На Землю летят два гигантских астероида

Вчера, 17:51

Павел Скрипниченко, работник кафедры астрономии и мониторинга окружающей среды Уральского университета, заявляет, что на Землю летят два крупных астероида. В конце января будут видны космические тела 1993 VD и 2003 CA4.

По словам Скрипниченко, в конце января землян ждет сближение с двумя астероидами под научным названием 1993 VD и 2003 CA4, которые не представляют для человечества угрозы. Также станет возможным просмотреть движение Весты, представляющий из себя крупный в главном астероидном поясе. 18 января Веста на минимальном расстоянии пролетит от Земли и его можно будет видеть без специальных устройств.

По заявлению астрономов, желающие могут понаблюдать за явлением в семь часов утра по столичному времени. Знаменитый астероид будет похожим на туманное пятно небольшого размера в районе созвездия рака, а его яркость достигнет показателя в 6,2 по звездной шкале.


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