В человеческом мозге найден механизм, который отвечает за творчество

Вчера, 17:47

Учёные выяснили, что синхронная работа 3-х определённых нейронных сетей человеческого мозга отвечают за способность принимать нестандартные решения и творческое мышление. Специалистам удалось доказать, что чем больше у человека связей между этими 3-мя сетями, тем выше его способность к креативному мышлению.

Учёные провели исследование, в котором изучили 163 человека. Добровольцы в своих анкетах указали, насколько они оценивают свою креативность. Также они поведали о своих достижениях в искусствах и науках. После этого люди прошли тест, во время выполнения которого головной мозг каждого человека был исследован при помощи МРТ.

В конечном итоге учёные установили, что оценка людей их способностей связана с полученными результатами поставленных заданий. Специалисты определили, что у людей с креативным мышлением имеется связь между тремя определёнными нейронными сетями – это исполнительная сеть, пассивная сеть и салиентная сеть.

Учёные заявляют, что у креативных людей взаимосвязана сеть пассивного режима. Она имеет связь с спонтанной работой мозга. При сосредоточении на мыслях работает сеть исполнительного контроля внимания, а сеть значимости определяет заслуживающий внимания объект.