Уфологи: Технологии пришельцев способны изменить Землю

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Известный американский уфолог из организации MUFON Ян Харзан рассказал, что инопланетные гуманоиды имеют мощные технологии, которые могут кардинально изменить нашу планету. Об этом передает портал vladtime.ru.

Ян Харзан утверждает, что из 100 тысячи случаев НЛО, только около пяти процентов не имеют никакого земного объяснения. Анализ всех случаев инопланетных вторжений на Землю, в том числе НЛО, доказал, что существование инопланетной жизни является правдой. Кроме того, Харзан говорит, что пришельцы имеют чрезвычайно передовые технологии, которые пока неизвестны для наших ученых и инженеров.

Технологии связаны с энергией, коммуникацией, биологией и это лишь некоторые из них. Ян Харзан утверждает, что правительство США уже знает об инопланетных технологиях и как следует использовать эту власть. В Пентагоне о технологиях стало известно ещё после восстановления разрушенного НЛО в Розуэлле в 1947 году.